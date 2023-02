Kamer: landbouw mag geen onderdeel zijn van handelsverdrag met Zuid-Amerika

De partijen die tegen zijn, vrezen dat het verdrag leidt tot ,,forse toename van oneerlijke concurrentie voor Europese boeren”. Ook is volgens hen de veiligheid van geïmporteerd vlees in het geding en leidt het tot extra ontbossing van de Amazone.

De EU heeft na ongeveer twintig jaar onderhandelen in 2020 een principe-akkoord bereikt, dat nu nog verder moet worden uitgewerkt. De Tweede Kamer verzet zich al langer tegen het verdrag: in datzelfde jaar werd een motie aangenomen om steun voor het verdrag in te trekken. Het kabinet kon daar toen nog geen gehoor aan geven, omdat het verdrag nog niet klaar was. Ook nu is dat nog het geval, aldus landbouwminister Piet Adema.

Het is sowieso nog maar de vraag of het verdrag met Mercosur het haalt. Ook vanuit andere EU-lidstaten is verzet vanwege zorgen om milieu en boeren. Toenmalig minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag zei in 2020 dat het verdrag ,,een zware dobber” zal worden in veel lidstaten.

De Mercosur wordt gevormd door Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay en is bedoeld om het vrije economische verkeer te bevorderen. Ook Venezuela is lid, maar dat land werd in 2016 geschorst, onder andere vanwege de mensenrechtensituatie in het land en het niet voldoen aan de vereiste democratische principes. Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Peru en Suriname hebben afzonderlijke samenwerkingsverdragen met Mercosur.