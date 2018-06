Het kabinet komt met het besluit na het voeren van een maandenlange ‘postdialoog’ over de toekomst van de post. Doordat Nederlanders liever e-mailen of appen en bedrijven steeds minder enveloppen versturen, heeft PostNL steeds meer moeite om de vijfdaagse postbezorging in de lucht te houden. Momenteel worden er dagelijks nog 8,7 miljoen brieven en kaarten verstuurd, de helft minder dan tien jaar terug. Vorig jaar kelderden de postvolumes tien procent. Het aantal brievenbussen daalt van 19.000 in enkele jaren naar circa 11.000. Om de post betaalbaar te houden kost een postzegel al 83 cent, maar staatssecretaris Keijzer vreest dat als er niets gebeurt een zegel al snel meer dan 1 euro kost. Het zou de overheid miljoenen kosten om een dergelijke tariefstijging tegen te gaan.

Vertrouwelijk advies

Daarom grijpt het Kabinet in. Onder leiding van voormalig Tata Steel-topvrouw Marjan Oudeman is afgelopen half jaar advies ingewonnen van alle belanghebbenden, van PostNL en Sandd tot vakbonden en waakhond ACM. De gesprekken resulteerden in een vertrouwelijk advies aan staatssecretaris Keijzer (EZ & Klimaat) en nu dus tot maatregelen van het kabinet. ,,Concurrentie in zo'n krimpende markt heeft eigenlijk tot gevolg dat er twee of drie postbodes door de straat lopen met een steeds legere postzak'', aldus Keijzer. ,,Daarom stel ik aan de Tweede Kamer voor de regels te veranderen." PostNL en Sandd mogen samenwerking of zelfs een fusie verkennen. Ook mag post op termijn mee met pakketbezorgers. Volgens het Kabinet is de papieren post ook in deze digitale tijd van belang. ,,Vanwege de historie en omdat zelfs een puberende kleinzoon stiekem toch wel blij wordt van een kaartje van oma in de bus op zijn verjaardag, vertegenwoordigt post nog steeds een zekere emotionele waarde," meent Keijzer. ,,Voor zakelijke afnemers heeft fysieke post nog steeds een commerciële waarde." Nederland heeft zich bovendien in diverse VN-verdragen verplicht internationale post goed af te leveren.

Simpele maatregelen geen soelaas

Het besluit om de Postwet aan te passen lijkt bijzonder goed nieuws voor PostNL. Directeur Mail Resi Becker stelde vanmorgen al in deze krant dat kleine maatregelen onvoldoende zijn om een betaalbare en bereikbare postbezorging in heel Nederland te garanderen. ,,Je kunt het probleem met de krimpende post niet oplossen met simpele maatregelen. Ik zie steeds minder post die tussen alle spelers moet worden verdeeld, 118 in totaal. Daar moeten we iets mee.”



Ook Sandd-topman Ronald van de Laar liet dit voorjaar weten open te staan voor een eventuele samenwerking of fusie met PostNL. Afgelopen jaren concurreerde Sandd steeds feller met PostNL. Zo lanceerde het bedrijf vorig jaar een eigen postzegel die met 60 cent veel goedkoper is dan die van PostNL.



Joost Bol, bestuurder van postvakbond BVPP, is content. De bonden hekelen al jaren de effecten die de concurrentie op de werkgelegenheid heeft. Ze noemen de liberalisering van 2009 mislukt. ,,De concurrentie op de postmarkt is killing. Door de dalende volumes kunnen bedrijven alleen nog op arbeidsvoorwaarden besparen. Het is een grote race naar de bodem.”



Het kabinet onderschrijft die standpunten en ziet in marktregulering een oplossing voor de toekomst. Postbedrijven krijgen daardoor tijd en ruimte om zich aan te passen en, waar mogelijk, de bezorging op te laten gaan in een bredere bezorgmarkt, luidt het. Door de regelgeving te versoepelen worden drempels voor samenwerking weggenomen. De minimumeisen waaraan de postbezorging moet voldoen, blijven ongewijzigd.