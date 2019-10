‘Kabinet, compenseer gedupeerden spaartaks’

De advocaat onderzocht of er een compensatie moest komen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad in juni dit jaar. Bij een rendement op spaargeld van minder dan 1,2 procent, is de spaartaks zoals die in de genoemde jaren werd geheven in strijd met het Europees mensenrechtenverdrag, luidde het oordeel van de Hoge Raad.

Destijds werd 30 procent belasting geheven over een verondersteld rendement van 4 procent. Spaarders die minder dan 1,2 procent rendement behaalden op hun vermogen, moeten ook daadwerkelijk worden gecompenseerd, concludeert de parlementair advocaat nu. Volgens Nicolien van den Biggelaar van De Brauw Blackstone Westbroek, onder wiens verantwoordelijkheid het advies is opgesteld, kan het kabinet niet weglopen van de uitspraak.

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel zei over het arrest van de hoogste belastingrechter in Nederland dat compensatie wellicht niet nodig was, en dat het kabinet spaarders al in 2017 tegemoet was gekomen door een wijziging van de spaartaksregeling. De zaak was aanhangig gemaakt door de Bond voor Belastingbetalers (BvB). Die stapte naar de rechter om een aantal belastingaanslagen uit 2013 en 2014 te laten toetsen.