Kaalslag in onze winkelstraten: leegstand neemt toe met 40 procent

Babyboo­mers gaan online en slaan gat in winkel­straat

26 juni Het gemak van online winkelen is ook ontdekt door de oudere generaties. De corona-uitbraak heeft een derde van de mensen tussen de 50 en 80 jaar definitief over de streep getrokken. Zij zijn van plan om blijvend meer via internet te kopen. Dit betekent minder publiek in de winkelstraten, waardoor in 2021 bijna één op de vijf winkels in middelgrote steden leeg komt te staan.