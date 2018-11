Kaag hoopt op bezoek Trump ondanks handelsconflict met VS

Een feestje wil minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel het niet noemen, wel ziet ze het als een eer. Op 4 en 5 juni 2019 strijkt een groot Amerikaans zakencongres neer op Nederlandse bodem. ,,Het is goed nieuws: het laat Nederland op een internationaal handelsforum zien als handelsland en we trekken samen met de Amerikanen op. Dat is goed voor de dialoog tussen en de banden met de VS. En voor bedrijven.’’



Van de in totaal 1800 wereldwijde ondernemers, investeerders en wetenschappers die de Amerikanen uitnodigen, mogen er straks 200 uit Nederland komen. In ieder geval zijn er grote bedrijven als Philips en de Rabobank bij, maar ook Brainport Eindhoven en veel start-ups. ,,Wij moedigen sommige bedrijven aan zich te melden en na een jurybeoordeling nodigen wij samen met de VS formeel uit. Het is niet zoals bij concertkaartjes waarbij de eersten in de wachtrij kaartjes krijgen, je wordt echt doorgelicht.’’



Bedrijven moeten ook iets te bieden hebben op deze ‘marktplaats voor ondernemers’ – liefst op het vlak van duurzaamheid. Start-ups kunnen in contact komen met investeerders, bedrijven kunnen er goede ideeën showen. ,,Je doet er nieuwe contacten en nieuwe contracten op’’, aldus Kaag. Daar hangt wel een prijskaartje aan: Nederland steekt 15 miljoen euro in de organisatie van het congres. ,,De kost gaat voor de baat uit.” Levert het Nederland dan het equivalent daarvan of meer op? ,,Oh ja, daar maak ik me geen moment zorgen om. Al kan ik het exacte bedrag natuurlijk niet voorspellen.’’ De VS betaalt de rekening voor reis- en verblijfskosten voor de meeste deelnemers.