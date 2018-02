Jupiler tijdelijk omgedoopt tot Belgium

Het Belgische biermerk, veruit favoriet bij onze zuiderburen, is al enige tijd de partner van de Belgische voetbalbond en één van de grootste sponsors van de de Rode Duivels. In aanloop naar massa-evenementen, zoals het WK voetbal, pakt AB InBev België altijd uit met een grote reclamecampagne.

Zo werd tijdens het vorige WK voetbal de slogan ‘We are ready’ in de markt gezet. Voor het komende WK in Rusland gaat de brouwer een stap verder. Bedoeling is om vanaf begin maart het merk Jupiler even om te dopen tot ‘Belgium’. Gedurende vijf maanden zal de naam Jupiler volledig uit het straatbeeld in België verdwijnen.