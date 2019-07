Jumbo koopt kleinere supermarktketen Agrimarkt

,,Deze aanwinst sluit goed aan op onze groeiambities", zegt Jumbo-topman Frits van Eerd. ,,De Agrimarkt-winkels vormen een mooie aanvulling op ons huidige winkelbestand.”



Jumbo streeft naar eigen zeggen naar optimaal behoud van de werkgelegenheid en ziet nieuwe kansen voor de medewerkers binnen de Jumbo-organisatie. In de supers in Goes, Middelharnis, Roosendaal, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen en op het hoofdkantoor van Agrimarkt werken in totaal 360 mensen.



De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraden van Agrimarkt, CZAV en Jumbo hebben al positief advies gegeven over de plannen. De door CZAV geëxploiteerde AgriSneltank-tankstations en de AgriSnellaad-laadpunten gaan overigens niet naar Jumbo. CZAV zet deze activiteiten zelf voort.