Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname HEMA

De familie achter supermarktketen Jumbo zet de stap via investeringsvehikel Mississippi Ventures. De partijen hebben acht weken de tijd om exclusief boekenonderzoek uit te voeren. Ook moet de bankfinanciering nog geregeld worden, voordat de verkoop afgerond kan worden. De familie Van Eerd zou dan vijftig procent van de aandelen in handen krijgen en Parcom de andere helft.

HEMA-topman Tjeerd Jegen, die onder de nieuwe eigenaren zal aanblijven, spreekt van een ‘belangrijke volgende stap voor HEMA'. Volgens hem kunnen de beoogde kopers een stabiele operationele basis creëren voor de strategische plannen van de keten. De Jumbo-familie en Parcom hebben in de onderhandelingen al aangegeven zich betrokken te voelen bij het HEMA-merk. Ook geloven ze in de veerkracht van het bedrijf.

Financiële zorgen

HEMA kwam eerder dit jaar in bezit van de obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen. Sindsdien wordt er gezocht naar mogelijke kopers. Er gingen onlangs al geruchten dat alleen de familie Van Eerd en Parcom nog in de race zouden zijn.

Het uit 1926 stammende HEMA gaat al lang gebukt onder financiële zorgen. Die ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis werden de problemen te groot. Na de overname door Boekhoorn werd er niet genoeg aan het terugbrengen van de schulden gedaan. Een noodzakelijke terugbetaling van een deel van de schulden zorgde vervolgens voor een drukmiddel dat door de schuldeisers werd aangegrepen om Boekhoorn buitenspel te zetten.

Afgevallen

De private equity-firma Parcom begon aan exclusieve onderhandelingen met de groep schuldeisers die afgelopen zomer de warenhuisketen in handen heeft gekregen. Daarmee was het de enige overgebleven bieder en viel voormalig Intertoys-eigenaar Alteri af.

Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. Het bedrijf is onder andere eigenaar van Jan Snel, een bouwer van flexibele huisvesting.

Slag slaan

De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, doet als minderheidsaandeelhouder mee met het bod van Parcom. De supermarktketen werkt al nauw samen met HEMA. Zo verkoopt Jumbo sinds dit jaar leesbrillen, beenmode en andere spullen uit het HEMA-assortiment. Eerder speelde ook voormalig HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn een rol in dit consortium. Dat is nu niet meer het geval, zeggen bronnen.

Met de overname slaat de Jumbo-familie opnieuw een slag ten opzichte van grote concurrent Ahold, dat in eerste instantie werd genoemd als mogelijke ‘redder’ van HEMA. Familiebedrijf Jumbo, dat in 1979 begon met een enkele supermarkt in Tilburg, is inmiddels de op één na grootste supermarktketen van Nederland, met een marktaandeel van 21 procent en ruim 85.000 werknemers. Met ruim duizend supermarktvestigingen in ons land is Ahold nog altijd de grootste, maar Jumbo nadert de laatste jaren snel en telt inmiddels bijna zevenhonderd filialen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.