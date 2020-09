Jongeren worden onevenredig hard getroffen door de coronamaatregelen

Driekwart van de jongvolwassenen van 18 tot 35 heeft last van psychische klachten door de coronacrisis, bleek deze week uit een peiling van EenVandaag. Onzekerheid over hun huis of baan, extra werkdruk en de zorg voor jonge kinderen zorgen ervoor dat jongeren mentaal in de knoop raken. Ook het gebrek aan contacten en afleiding zorgen voor stress en moedeloosheid bij deze groep. Het verschil met ouderen is opvallend: van de 65-plussers heeft minder dan helft mentale klachten.