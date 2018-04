John de Mol en MediaMarkt lanceren Nederlandse Spotify

Dagje pretpark? Dat is dan 122,87 euro

6 april Het pretparkseizoen is weer begonnen en dat betekent kassa voor de pretparken. Wie er een dagje naartoe wil, zal dit jaar iets dieper in de buidel moeten tasten dan vorig jaar. Gemiddeld is een gezin (vier personen) nu een bedrag van 122,87 euro kwijt. En dat is exclusief parkeerkosten en uitgaven voor versnaperingen.