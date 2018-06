Italië gedraagt zich als een driftige kleuter

De Italianen willen van hun land een gesponsord luilekkerland maken. Als het aan de regering ligt, worden er minder belastingen betaald, krijgt iedereen een basisinkomen en gaan ze lekker vroeg met pensioen.



Even eerlijk, zo gek klinkt dit toch niet? Eigenlijk willen we dit allemaal. En waar zijn ze nou beter in het niets doen dan in Italië? Dolce far niente is er uitgevonden: het weer is ernaar en het eten is zo lekker dat een middagdutje onontbeerlijk is. Hun kunst is zo prachtig dat nietsdoen nooit verveelt. Wie Italië kent, weet ook dat het verrukkelijke nietsdoen besmettelijk is. In 2003 woonde en werkte ik een tijd in het prachtige stadje Lucca. Ik kan u vertellen dat het verdraaid lastig is 's ochtends niet af te dwalen naar een prachtig kerkje of niet te blijven hangen in zo'n gezellig ontbijtbarretje, maar stoïcijns het kantoor op te zoeken. De kunnen-we-nietblijvengedachte treft elke Italië-ganger.



Het probleem is dus niet dat we ons niet kunnen voorstellen dat de Italianen dit willen. En ik persoonlijk gun het die lieve Italianen ook. Maar ik wil het niet financieren.