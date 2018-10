‘Italiaanse begrotingsplannen geen reden voor paniek’

Bedrijven betalen hun rekeningen ‘opvallend’ langzaam

11:03 Bedrijven zijn in het derde kwartaal van dit jaar hun rekeningen later gaan betalen. Gemiddeld deden ze er 0,7 dagen langer over om te betalen en moesten hun leveranciers 40,6 dagen wachten op hun geld, blijkt uit onderzoek van zakelijke informatieleverancier Graydon.