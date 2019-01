Is spaartaks diefstal?

Het is een van de meest gehate belastingen, de vermogensrendementsheffing (zie kader). Al enkele jaren lopen er juridische procedures tegen de belasting op vermogen. Die zou inbreuk maken op het Europees eigendomsrecht en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In gewone taal, is de heffing diefstal door de overheid?



De Bond voor Belastingbetalers (BvB) meent van wel en startte enkele jaren terug namens alle belastingbetalers de eerste rechtszaken. ,,Dat rendement van 4 procent wordt al jaren niet meer gehaald'', zegt Jurgen de Vries, voorzitter van de BvB. Hij wijst op de woorden van oud-minister van Financiën Zalm. ,,Elke sukkel haalt meer dan 4 procent'', stelde de VVD'er in 2001 bij de invoering van box 3, waarin de vermogensbelasting is opgenomen. ,,Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6 rendement.''