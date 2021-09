Is klaagzang van horeca terecht? ‘Ze voelen zich gebruikt en afgerekend’

Elon Musk met 165 miljard euro opnieuw rijkste persoon op aarde

10 augustus Elon Musk is weer de rijkste persoon op aarde. De topman van Tesla is rivaal Jeff Bezos opnieuw voor, omdat zijn aandelen meer waard zijn geworden. Musk heeft volgens de miljardairsindex van Bloomberg een vermogen van 194 miljard dollar. Dat is ongeveer 165 miljard euro.