Is dat herstelplan nog wel nodig? ‘Gevolgen pandemie voor economie structureel overschat’

Hotelsite Booking wil miljoenen­bo­nus­sen voor top na rampjaar 2020

28 mei Booking Holding, bekend van hotelboekingssite Booking.com, wil zijn topbestuurders bonussen over coronajaar 2020 geven van bij elkaar omgerekend zo’n 28 miljoen euro, voornamelijk in aandelen. Dat staat in recent gepubliceerde documenten vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, waar NRC als eerste over publiceerde. Volgens de krant zouden ook bonussen voor regulier personeel goeddeels in stand zijn gebleven.