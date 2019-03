Intertoys-filialen Oostburg en Sluis gaan dicht, morgen begint de opheffingsuitverkoop

Weer mea culpa president-commissa­ris ING

7 maart President-commissaris Hans Wijers heeft in het jaarverslag van ING Bank andermaal de hand in eigen boezem gestoken over de ophef rond de loonsverhoging van topman Ralph Hamers. Ook de megaschikking in een grote witwaszaak noemt hij spijtig. Het jaarverslag meldt verder dat de topbestuurders van de bank geen bonus hebben gehad.