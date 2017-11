Instap Dirk Scheringa in digitale munten 'bijzonder slechte keuze'

De oprichter van de ten onder gegane DSB Bank loopt al vier maanden mee bij ICO HeadStart, een bedrijf dat startende ondernemingen wil helpen bij de financiering van hun project in digitaal geld. Hij wordt daar ceo. ,,Ik ga me actief bemoeien met het bedrijf. Het is de combinatie van de oude en de nieuwe economie'', zegt hij tegen de krant.



ICO HeadStart wil samenwerken met Scheringa vanwege zijn wereldwijde bekendheid en nieuwe kijk op zaken. De oud-bankier heeft naar eigen zeggen zelf geen geld belegd in cryptomunten zoals Bitcoin.



Imagospecialist Thomas Lapperre zou de startup dan ook niet hebben aanbevolen om met Scheringa in zee te gaan. ,,Aan cryptocurrency als Bitcoin kleeft al een negatief beeld doordat het onder meer gebruikt wordt door hackers en op het dark web. Je moet dan als bedrijf extra je best doen om een positief beeld van jezelf te creëeren'', volgens Lapperre. ,,Met het aantrekken van Scheringa maak je het jezelf alleen maar moeilijker doordat hij zo vaak negatief in het nieuws is gekomen. Het bedrijf krijgt er nu wel veel media-aandacht door, maar ze zitten ondertussen wel met iemand die waarschijnlijk veel geld voor zijn diensten vraagt en geen ervaring heeft met het product waar hij zich mee bezig gaat houden. Ik vind het een bijzonder slechte keuze.''



ICO heeft nog geen commentaar gegeven op de stellingen van Lapperre.