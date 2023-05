Inspectie: Schiphol beschermt personeel onvoldoende tegen uitstoot

Wims droom in Italië werd dure nachtmer­rie: ‘10 miljoen geïnves­teerd, maar nog geen resort’

Ondernemer Wim van Gelderen had een droom: een luxeresort in de Zuid-Italiaanse regio Apulië. Het werd een bureaucratische nachtmerrie. Inmiddels is hij vijftien jaar verder en veel geld armer, zónder resort.