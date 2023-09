Inspectie geeft officiële waarschuwing aan bedrijfsleven vanwege falende flesjesinzameling

Elke Nederlan­der betaalt jaarlijks 2100 euro mee aan fossiele subsidies: ‘Duur en ineffi­ciënt’

Fossiele subsidies zijn het mikpunt van discussie in de aanloop naar nieuwe klimaatbetogingen in Den Haag die vanaf zaterdag op stapel staan. Feitelijk draait het vooral om belastingvoordeeltjes voor het bedrijfsleven. Omgerekend per inwoner betalen we daar 2100 euro aan mee. Pieter Pauw, onderzoeker naar klimaatfinanciering en klimaatbeleid: ,,Misschien moeten we hier in de winter geen sierbloemen meer willen telen.”