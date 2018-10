‘ING werd al jaren gewaarschuwd voor ophef over salarisverhoging’

ING suggereerde dat geplande salarisverhogingen waren afgestemd met het ministerie, maar dit bleek niet het geval, zo blijkt uit interne documenten van het ministerie van Financiën die De Telegraaf opvroeg via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Uit de correspondentie blijkt een jarenlange wrijving tussen Den Haag en ING over topbeloningen.



Zo eiste toenmalig minister Dijsselbloem in 2013 een lager salaris voor de nieuwe bestuursvoorzitter Ralph Hamers. Enkele jaren ervoor is de bank nog gered met tien miljard euro aan belastinggeld. Dijsselbloem laat de ING-top in februari 2015 weten: „Het vaststellen van de beloning van de raad van bestuur is aan de raad van commissarissen, maar ik waarschuw dat de beloning een verkeerd signaal is, wat de reputatie van ING (en de rest van de financiële sector) geen goed zal doen.‘’



Als het salaris van Hamers toch wordt verhoogd naar 1,6 miljoen is Financiën verbijsterd. De bank heeft net het ontslag voor 1.700 fte’s aangekondigd. „Dit is in de richting van het publiek moeilijk uitlegbaar”, schrijft een ambtenaar aan de minister. „ING moet in ieder geval gewaarschuwd zijn dat dit wederom een maatschappelijke discussie kan opleveren over beloningen, maar ook over wat de financiële sector nu geleerd heeft van de crisis.”