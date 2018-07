ING verlaagt opnieuw rente op spaarrekeningen

Zo bereikt de spaarrente bij de grootbank een nieuw dieptepunt. Bij concurrenten ABN AMRO en Rabobank krijgen spaarders nog wel 0,05 procent rente. De lage spaarrente is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan zijn rentetarieven om de economische groei in de eurozone aan te jagen.

Het is volgens kenners een kwestie van tijd alvorens grote banken zullen besluiten de spaarrente op nul te zetten. In Nederland was Triodos Bank de eerste bank die daartoe besloot. In andere landen in Europa zijn al enkele banken waar consumenten moeten betalen om geld op hun bankrekening te zetten.