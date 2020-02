ING-topman Ralph Hamers vertrekt naar UBS

Hamers heeft 29 jaar bij ING gewerkt. Sinds 2013 was hij topman bij de bank. ,,De afgelopen zes jaar heeft Hamers ING getransformeerd in een digitale bank", schrijft de bank in een toelichting.

,,Ik ben trots op wat ik heb bereikt in de afgelopen zes jaar", aldus Hamers in de verklaring. ,,We hebben de reorganisatie afgerond en hebben de Nederlandse overheid volledig afbetaald. Ons klantenbestand is met 20 procent gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat we de stappen hebben genomen om ING voor te bereiden op een digitale en mobiele toekomst.”

Hans Wijers, de voorzitter van de raad van commissarissen van ING, vindt het jammer dat Hamers weggaat. ,,We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol. Zijn visie en klantgerichtheid zijn een inspiratie geweest tijdens zijn jaren als topman.”

Salarisverhoging

Er werd al langer gespeculeerd dat Hamers zijn tweede termijn als ceo niet zou uitdienen. Wat een rol zou spelen bij zijn eerdere vertrek, is de ophef over de plannen van de raad van commissarissen in 2018 om zijn loon te verhogen van 2 naar 3 miljoen euro.

Dat plan bracht zulke grote sociale onrust teweeg dat de bank het plan heel snel weer introk. Datzelfde jaar werd ING op de vingers getikt door het OM vanwege het onvoldoende controleren van klanten en betalingen op mogelijke witwaspraktijken. De zaak werd geschikt voor een recordbedrag van 775 miljoen euro.

De overstap naar het Zwitserse UBS levert Hamers een flinke loonsverhoging op. De UBS-topman Sergio Ermotti kreeg in 2018 ongeveer 13 miljoen euro uitbetaald, aldus persbureau Bloomberg.