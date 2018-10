‘ING schendt eigen duurzaamheidsregels door lening aan palmoliebedrijf’

Verschillende partijen, waaronder Milieudefensie, Oakland Institute en Oxfam Solidarity voerden dinsdag aan de poort van het hoofdkantoor van ING Belgium in Brussel actie tegen de voorgenomen deal. Volgens de partijen is de financiering door ING van controversiële palmoliebedrijven zoals SOCFIN absoluut niet duurzaam en druist dit in tegen het eigen duurzaamheidsbeleid van de bank. Onder de klagers waren ook gedupeerden uit Sierra Leone.



ING zegt in een reactie dat voor iedere financiering geldt dat aan bepaalde regels moet worden voldaan. ,,We delen de zorg dat de palmoliesector aandacht behoeft en dat misstanden moeten worden opgehelderd en opgelost”, aldus de bank in een verklaring. ,,De methode daarvoor is wat ons betreft betrokken blijven bij de sector, eisen stellen aan partijen.” Worden er bij misstanden geen verbeteringen doorgevoerd, dan zal de klantrelatie volgens de bank worden beëindigd.