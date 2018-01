ING: oudere omarmt mobiel bankieren eindelijk

De meeste mensen bankieren nog via de pc of laptop, maar sinds kort maakt mobiel bankieren een opmerkelijke opmars, zegt ING in zijn vandaag verschijnende Digitale Monitor. Het aantal Nederlanders dat via de desktop of notebook zijn betalingen regelt, daalde afgelopen half jaar van 78 naar 71 procent.



Tegelijk groeit het percentage dat bankiert via de smartphone of tablet. Vier op de tien mensen gebruikt nu de app van zijn bank (+4 procent), 38 procent doet dat mobiel via de browser, een groei van 13 procent.



De grootste toename zit in de leeftijdsgroepen van 18-34 en 50-65 jaar. En die van de 66-plussers: ouderen accepteren bankieren eindelijk, ziet ING. ,,We zijn het kritische punt gepasseerd," zegt Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren.