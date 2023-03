ING en ABN Amro herstellen zich op beurs na 50 miljard euro steun voor Credit Suisse

De geplaagde Zwitserse bank, die woensdag bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen, toonde ook herstel. De belofte van de Zwitserse centrale bank om Credit Suisse te steunen zorgde voor opluchting bij beleggers. Credit Suisse kondigde vannacht al aan dik 50 miljard euro te lenen van de centrale bank om de financiële positie te versterken. Het aandeel klom 40 procent in Zürich.

ING en ABN Amro stegen 1,9 en 3 procent. De verzekeraars NN Group en ASR, die ook werden meegesleurd door de verkoopgolf in de financiële sector, wonnen rond de 2 procent. Aegon verloor echter 0,3 procent. Andere grote Europese banken veerden eveneens op. In Frankfurt steeg Deutsche Bank ruim 1 procent en de grote Franse bank BNP Paribas won 1,5 procent in Parijs. In Londen klom Barclays 3,5 procent.

Credit Suisse kondigde ook aan voor ongeveer 3 miljard frank obligaties terug te kopen die de bank eerder had uitgegeven. Dat helpt het concern onder andere de uitgaven aan rentes te ‘optimaliseren’. De opkoop is op dit moment gunstig omdat die schuldpapieren door alle onrust rond de bank goedkoper zijn geworden.

Onder druk

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak zorgde voor grote onrust in de bankensector en Credit Suisse verloor ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde.

In de aankondiging van de miljardenlening benadrukte Credit Suisse nogmaals aan de strenge eisen te voldoen die worden gesteld een internationale systeembanken, die zo belangrijk zijn voor het financiële stelsel dat ze niet mogen omvallen. Zo is de graadmeter die aangeeft hoe goed een bank de uitstroom van geld aankan in een periode van onrust tussen eind vorig jaar en afgelopen dinsdag verbeterd. Ook zegt Credit Suisse zich goed ingedekt te hebben tegen de risico’s van rentestijgingen, een verwijzing naar de problemen die leidden tot de val van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten.

De Zwitserse centrale bank beloofde woensdag Credit Suisse te zullen steunen. De geplaagde bank is de op een na grootste kredietverstrekker van Zwitserland. Topman Ulrich Körner, topman van Credit Suisse, riep zijn personeel op het hoofd koel te houden en zich te concentreren op de feiten om de onrust rond de bank te stoppen. Ook beloofde hij snel door te gaan met het plan om de activiteiten van de bank te stroomlijnen.

Körner, die sinds juli vorig jaar de hoogste baas is, staat voor de zware taak om het vertrouwen in de bank te herstellen. ,,Duidelijke communicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat onze klanten en andere belanghebbenden de sterke punten van de bank, onze strategie en de snelle vooruitgang die we boeken om het nieuwe Credit Suisse te creëren, begrijpen”, schreef de topman in een memo.

