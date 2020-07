ING doet fikse afschrijving in verband met coronacrisis

Betalingsuitstel

De coronacrisis heeft grote impact op de winstgevendheid in de bankensector. De winst van ING is in het eerste kwartaal al flink gekelderd. Net als andere grote banken zag het financiële concern zich genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen komen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in de problemen. Ook had de bank in de eerste fase van de crisis al meer dan 100.000 klanten betalingsuitstel gegeven.