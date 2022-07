Inflatiewoede in Frankrijk leidt tot golf van stakingen

De oplopende inflatie in Frankrijk leidt tot een golf van acties en stakingen. Steeds meer Fransen maken zich druk over hun inkomen. En steeds vaker gaan ze de straat op of leggen ze het werk neer. En dat staken loont.

Personeel van de vliegvelden bij Parijs legde vrijdag voor de tweede keer in een week het werk neer. De actie, die tot en met zondag moest duren, kwam op een gevoelig moment: dit weekend begon de massale uittocht van de eerste Fransen die op zomervakantie gaan.

Maar al op de eerste stakingsdag, vrijdag, was er witte rook. Er lag een akkoord. Het personeel krijgt er 3 procent salaris bij. Ook worden de salarissen verhoogd die er tijdens corona op achteruitgingen.

Het succes werkt aanstekelijk. Deze week willen ook bedrijven die werken voor de Parijse luchthavens gaan staken.

De vliegvelden vormen het topje van de ijsberg. Sinds enkele maanden wordt bij allerlei bedrijven, groot en klein en verspreid over Frankrijk, actiegevoerd en gestaakt. Elke keer zijn salariseisen de reden.

Sinds april wordt er gedemonstreerd voor de deur bij vliegtuigbouwer Airbus in het Zuid-Franse Toulouse. In mei legden de medewerkers van een tassenfabriek van Louis Vuitton in West-Frankrijk het werk neer. In juni gingen buschauffeurs de straat op in Béthune (Noord-Frankrijk).

Vorige week maandag blokkeerden vrachtwagenchauffeurs in het hele land wegen. Woensdag werd er bij de Franse spoorwegen gestaakt, wat in het hele land tot uitvallende treinen leidde. Ook dat had succes. Spoorbedrijf SNCF beloofde de salarissen te verhogen met 2,2 tot 3,7 procent.

De onvrede is mede zo groot door de coronasituatie en lockdowns van de afgelopen jaren, zeggen specialisten. ,,Veel werknemers hebben het gevoel dat ze al veel offers hebben gebracht en daarvoor niet beloond zijn’’, zei socioloog Karl Yon in dagblad Le Monde. ,,Dat geeft ze een gevoel van onrechtvaardigheid. En dat gevoel is een belangrijke drijfveer voor de acties nu.’’

Actiedag

Dat beamen de vakbonden die nu de stakingen organiseren. ,,Er bestaan in het hele land grote zorgen en dat kan weleens overgaan in woede als de regering niets doet’’, vindt vakfederatie CFDT. ,,De inflatie is sinds 1985 niet zo hoog geweest in Frankrijk en de enige oplossing is: hogere salarissen’’, aldus vakfederatie FO.

De inflatie in Frankrijk ligt op jaarbasis nu op 6,5 procent. De vakbonden hebben nu alvast een grote landelijke actiedag aangekondigd voor na de zomervakantie. Op 29 september moet in het hele land het werk worden neergelegd.

Eind vorige week presenteerde de nieuwe regering van president Macron een wetsvoorstel met daarin voor 20 tot 25 miljard euro aan maatregelen om de dalende koopkracht te corrigeren. De ambtenarensalarissen, bepaalde uitkeringen en pensioenen gaan omhoog. De gas- en elektriciteitsprijzen blijven bevroren en de korting op benzine wordt verlengd.

De afgelopen negen maanden gaf Parijs ook al zo’n 25 miljard aan koopkrachtmaatregelen uit. De uitgaven zijn opmerkelijk omdat premier Elisabeth Borne afgelopen woensdag in het parlement zei dat ze níet de belastingen wil verhogen en wél het begrotingstekort en de staatsschuld wil terugdringen.

Volgens de regering zijn de plannen te betalen, doordat de economische groei vorig jaar boven verwachting was en de belastinginkomsten daardoor 55 miljard hoger uitvielen.

Kritiek op beleid van Macron De Franse Rekenkamer is kritisch over het regeringsbeleid en de overheidsuitgaven. De adviseurs maken zich zorgen over de vele aankondigingen en beloftes van president Macron en premier Borne. Door de beloofde lastenverlichtingen vallen de overheidsinkomsten dit jaar ruim 5,7 miljard lager uit dan het regeringsbudget voorziet, zegt de Rekenkamer. De uitgaven van het Rijk vallen 60 miljard hoger uit dan de regering aanvankelijk zei. Een en ander heeft gevolgen voor de overheidsfinanciën. ‘Het zal moeilijk worden om het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen, zoals de regering zegt te willen, en om de staatsschuld terug te dringen.’ De Rekenkamer blikt ook kritisch terug op de eerste vijf jaar dat Macron aan de macht was. In de jaren vóór corona, 2017-2019, heeft de president de economische groei niet voldoende gebruikt om de financiën op orde te krijgen. ‘De overheidsuitgaven zijn nauwelijks teruggedrongen.’ Tijdens de pandemie is het begrotingstekort omhooggeschoten. ‘Het gaat om een verdubbeling tussen 2017 en 2021.’