Inflatie Nederland in december naar 6,4 procent: fors hoger dan de gehele eurozone

Stormloop op kerstcoupe en volle winkelstra­ten om lockdown

Bij kappers in het hele land staat de telefoon roodgloeiend, nu veel mensen nog snel even proberen een afspraak in te plannen voor de komende lockdown, die morgenochtend van kracht wordt. Ook in de winkelstraten en meubelboulevards is het vandaag drukker. In Rotterdam is het zelfs zo druk, dat de gemeente mensen oproept niet naar de stad te komen.

18 december