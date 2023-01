Inflatie in Nederland daalt opnieuw licht, maar de boodschappen worden alsmaar duurder

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in december opnieuw afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Maar het gaat wel om een heel lichte afname. Veel boodschappen gingen juist harder in prijs omhoog dan in november.

Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen lag in december hoger dan in november. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14 procent, tegen 12,9 procent in de maand ervoor.

En het is maar zeer de vraag wanneer die prijzen stabiliseren, of misschien gaan dalen. ,,Wij verwachten een verdere prijsstijging’’, zegt Norman Buysse, consultant bij onderzoeksbureau GfK. ,,Niet alle kostenstijgingen van fabrikanten zijn al doorberekend.’’

Hugo Erken, econoom bij de Rabobank, schat dat de voedselproducenten hun prijzen nog met 10 tot 20 procent moeten verhogen om alle kostenstijgingen goed te maken. Maar dat betekent niet dat de consument die hele rekening gepresenteerd krijgt. ,,Dat is het onderhandelingsspel tussen fabrikanten en supermarkten. Een deel van de kosten zal aan de consument worden doorberekend, een deel zal de fabrikant voor eigen rekening nemen.’’

Hoe hoog de prijzen zullen oplopen, is moeilijk te voorspellen. Nadia Menkeveld, food en agrispecialist bij ABN Amro, wijst erop dat veel verschillende factoren meespelen. ,,Voor een deel zijn de prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Maar bij de enorme stijging van de zuivelprijzen speelt bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer een grote rol. Daardoor gaven de koeien minder melk en dat zorgt voor hogere prijzen.’’ Die zuivelprijzen dalen inmiddels al weer iets, maar hoe het deze zomer zal gaan, is onmogelijk te voorspellen.

Inflatie iets gedaald

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 9,6 procent. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gaan de prijzen wat minder snel omhoog. Dit is al de derde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Meetmethode

Vergeleken met andere Europese landen lijkt de afname van de inflatie in Nederland uiteindelijk nog beperkt. Om een goede vergelijking te maken heeft het CBS namelijk ook inflatiecijfers volgens de Europese methode gegeven, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding komt dan uit op 11 procent, 0,3 procentpunt lager dan een maand eerder. De afgelopen tijd kwamen er al cijfers uit onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje naar buiten. Daar steeg het prijspeil minder hard dan in Nederland.

Het CBS waarschuwt wel dat deze snelle raming is gemaakt op basis van nog onvolledige gegevens. Later deze maand brengt het statistiekbureau pas de reguliere inflatiecijfers naar buiten.

