Ineens steekt angst voor nieuwe kredietcrisis de kop op

Bankaandelen zijn wereldwijd onderuit gegaan. Er is angst voor een nieuwe kredietcrisis nadat de Amerikaanse Silicon Valley Bank in financiële problemen raakte.

Silicon Valley Bank (SVB) meldde donderdag dat het een pakket Amerikaanse staatsleningen had verkocht met een verlies van 1,8 miljard dollar. De verkoop was noodzakelijk omdat klanten hun geld van de bank haalden na berichten dat de bank in problemen zat. Beleggers dumpten daarop het aandeel, de koers kelderde met 80 procent.

Daarmee was de angst onder beleggers niet over. De grote Amerikaanse banken verloren in één dag 52 miljard dollar aan beurswaarde. Ook in Azië en Europa gingen de beurskoersen van bankaandelen flink naar beneden. ING en ABN Amro waren gedurende de dag 720 miljoen euro minder waard. Ook de verzekeraars moesten een veer laten.

Onrust door stijgende rente

De reden voor de onrust is de snel gestegen rente. Banken en verzekeraars hebben veel staatsleningen in portefeuille. Als de rente stijgt, daalt de koers van een obligatie. De staatsleningen zijn dus minder waard dan de prijs waarvoor ze gekocht zijn. ,,Een recent onderzoek becijfert dat er voor 620 miljard dollar aan ongerealiseerde verliezen bij de Amerikaanse banken op de balans staan’’, zegt Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam.

Daarnaast is er ook onzekerheid over de kredietportefeuilles van de banken. Veel bedrijven en particulieren hebben flink geleend toen de rente laag was. Nu de rente stijgt, komen ze mogelijk in de problemen als de lening vernieuwd moet worden tegen hogere rentepercentages.

Kredietcrisis

Quote In 2008 ging het om slechte leningen. Daar is nu geen sprake van Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij Actiam Het verhaal doet denken aan de kredietcrisis van 2008. Toen raakten banken in problemen door slechte leningen. Toen klanten massaal hun geld van de banken haalden vielen er een paar om, onder andere Fortis in Nederland. Dat leidde tot een grote financiële en daarna economische crisis.



Van Zeijl ziet overeenkomsten met het uitbreken van de kredietcrisis. ,,Ook toen ging er een kleine bank failliet. Iedereen dacht dat dat geen kwaad kon, maar het pakte anders uit.’’ Maar er zijn ook grote verschillen. ,,In 2008 ging het om slechte leningen. Die werden niet meer afgelost. Daar is nu geen sprake van.’’

Kapitale fout

Nu lijden banken pas verlies als ze de staatsleningen verkopen onder de prijs die ze ervoor betaald hebben. De meeste banken zijn echter niet gedwongen de staatsleningen te verkopen. Ze kunnen ze tot het einde van de looptijd houden en dan krijgen ze gewoon de waarde van de lening uitbetaald.

Van Zeijl wijst ook op de overheid en de centrale banken. In 2008 weigerden de Amerikaanse overheid en toezichthouders om de zakenbanken Bear Sterns en Lehman Brothers van een faillissement te redden. Dat was een kapitale fout, want door dat faillissement ging er een schokgolf door de financiële wereld die uiteindelijk tot de kredietcrisis leidde. En daarvan hebben ze geleerd, denkt de vermogensbeheerder. ,,Ze zullen het nu niet meer zo uit de hand laten lopen als toen.’’

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de Nederlandse banken, laat aan het ANP weten dat ‘Nederlandse banken weerbaar zijn’. De banken hebben flinke buffers om verliezen op te vangen. Bovendien blijkt uit recente stresstesten dat de waardedalingen van obligatieportefeuilles maar een geringe impact heeft op de banken.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: