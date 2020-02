India ontdekt gebied met 3000 ton gouderts

Update Nederlands bedrijfsle­ven financier­de jarenlang klimaats­cep­ti­cus

11:26 De Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher, mede-oprichter van de Club van Rome, ontving tussen 1989 en 1998 meer dan een miljoen gulden van Shell en andere (Nederlandse) multinationals. Het doel: twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Dat schrijven onderzoeksplatform Follow the Money en de Volkskrant op basis van het nagelaten archief van de chemieprofessor die in 2008 overleed.