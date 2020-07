‘Scholen zijn geen kinderopvang’, vielen veel leraren op sociale media uit tegen gestreste ouders die tijdens de lockdown vroegen om heropening van de scholen. Ik moest daaraan denken toen ik deze week het rooster voor volgend schooljaar voor mijn dochtertje ontving. Boordevol vakanties, studiedagen en andere lesvrije dagen. En dan maar duimen dat de school niet weer voor langere tijd dichtgaat door een landelijke of plaatselijke opleving van het coronavirus. Ik voelde de stress meteen opborrelen. Als de school geen kinderopvang is, hoe gaan we dat dan allemaal regelen?



In de praktijk fungeren basisscholen wel degelijk als kinderopvang. Alleen een nogal onbetrouwbare. Moeders gaan dan ook maar ietsje meer werken als hun jongste naar de basisschool gaat, gemiddeld 3 procent. De kloof tussen mannen en vrouwen blijft groot: Nederlandse vrouwen werken gemiddeld 26 uur per week en mannen 36 uur. In sectoren waar veel vrouwen werken, zoals het onderwijs en de zorg, bestaan dan ook grote tekorten. Vier op de tien Nederlandse vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. En vrouwen komen minder vaak in de top van het bedrijfsleven terecht omdat ze in deeltijd werken.



Het is dan ook belangrijk dat vrouwen die meer willen werken, daar de kans voor krijgen. En niet worden belemmerd door studiedagen, tropenroosters of schoolvakanties. Daarom moeten we als maatschappij voor eens en voor altijd de discussie beslechten: doen onze scholen ook dienst als kinderopvang, ja of nee?