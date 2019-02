Import Brits vee serieus in gevaar bij harde brexit

Na de brexit is het Verenigd Koninkrijk plotseling een zogenoemd derde land, wat betekent dat dieren die er vandaan komen bij binnenkomst in de Europese Unie eerst gecheckt moeten worden door de NVWA. Er zijn wel zulke keurpunten op Schiphol en het vliegveld bij Maastricht, maar niet bij de havens van bijvoorbeeld Hoek van Holland of het Franse Duinkerken of Calais.

Regel is in Nederland dat het bedrijfsleven de kosten van zo’n keurpunt voor zijn rekening moet nemen. Het probleem: de import van Brits vee per ferry is met een tot vijf (soms kleine) ladingen per dag vrij beperkt, en daarom is er eigenlijk geen kostendekkende begroting voor te maken. Veetransporteur Joop van de Wetering uit Brakel heeft namens de ondernemers inmiddels een plek in Hoek van Holland gevonden waar de NVWA zijn werk zou kunnen doen. ,,Maar om dat op te zetten, moet er echt overheidsgeld bij.” Van de Wetering schat dat er nog zo’n 3,5 miljoen euro nodig is om zijn plan rond te maken.