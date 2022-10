IMF: Inflatie Nederland blijft hoog, economische groei volgend jaar bijna tot stilstand

IMF-hoofdeconomie Pierre-Olivier Gourinchas stelt dat na de Russische inval in Oekraïne een ‘geopolitieke herschikking van de energievoorziening’ in gang is gezet die ‘breed en permanent’ is. Hij noemt het een uitdaging om er voor te zorgen dat Europeanen komende winter niet in de kou zitten. De winter van volgend jaar zal dan alleen maar lastiger zijn, schat hij in. Doordat de oorlog in Oekraïne nog steeds aan de gang is, verwacht de hoofdeconomie dat de huidige problemen met energielevering mogelijk nóg groter kunnen worden.