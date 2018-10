Ikea wil nieuwe werelden veroveren

Ikea heeft grote ambities. De meubelgigant wil de komende jaren de deuren openen in elf nieuwe landen. Met die expansiedrift hoopt het in 2025 zo'n 3 miljard extra klanten naar een van de blauw-gele woonwarenhuizen te trekken.

Onder andere Chili, Colombia en Peru staan op het verlanglijstje van Ikea. Het streven is om de eerste winkel in Zuid-Amerika eind 2020 te openen: in de Chileense hoofdstad Santiago. Verder staan landen als Mexico en Puerto Rico op de planning.

Verder heeft het meubelbedrijf Oman in het Midden-Oosten en de Aziatische landen Macau en de Filipijnen in het vizier. Dichterbij huis ziet Ikea ook nog wel wat mogelijkheden. Om precies te zijn: in Estland, Luxemburg en Oekraïne.

In een toelichting benadrukt topman Torbjörn Lööf dat zijn bedrijf niet alleen gericht is op het openen van nieuwe mega-vestigingen, maar ook zal investeren in online winkelen en het starten van kleinere winkels in grote steden.