Ikea-oprichter Ingvar Kamprad (91) overleden

,,De stichter van IKEA en Ikano en een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw, Ingvar Kamprad is op 27 januari vreedzaam heengegaan in zijn huis in Smaland, Zweden'', schrijft de winkelketen in een bericht op de website. ,,Ingvar zal erg worden gemist door zijn familie en zal warm worden herinnerd door zijn collega's.'' De keten noemt Kamprad een 'typisch Zweedse ondernemer: hardwerkend en koppig, maar warm en met een fonkeling in de ogen'.



Geboren zakenman Kamprad begon op zijn vijfde met het verkopen van lucifers, die hij per fiets rondbracht. Later verhandelde hij onder meer zaden, kerstdecoraties en ballpoints. Kamprad was pas 17 jaar oud toen hij de eerste IKEA-winkel opende in zijn geboorteplaats Almhult. De naam IKEA maakte Kamprad van zijn eigen initialen en de eerste letters van de namen van de boerderij waar hij opgroeide, Elmtaryd en het dorpje waar hij opgroeide, Agunnaryd In 1956 kwam hij op het idee van voorverpakte meubels, toen hij zag hoe een werknemer de poten van een tafel haalde om te vervoeren in de auto van een klant. Het bedrijf groeide uit tot een miljardenonderneming. In 2017 meldde IKEA een omzet te draaien van 34,1 miljard euro, waarvan ruim 1 miljard kwam uit Nederland.