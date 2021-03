Ikea gaat open voor winkelen op afspraak: 45 minuten per klant

De nieuwe openstelling is vooral bedoeld voor mensen die bij Ikea bijvoorbeeld keukens willen laten inrichten. Ook kunnen klanten zo bijvoorbeeld een bank uitproberen of een keukenkastje in het echt bekijken. Producten retourneren is nog niet mogelijk. De tijdslots duren 45 minuten en winkelen is enkel toegestaan met één persoon. ,,Er worden geen uitzonderingen gemaakt, helaas ook niet voor baby’s en kinderen’’, laat Ikea weten.

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zeiden maandagavond tijdens de persconferentie dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. Dat is precies het moment dat de deuren bij Ikea weer opengaan. ,,We zijn uiteraard blij dat we weer iets meer klanten mogen ontvangen, maar het is slechts een fractie van hoeveel klanten we normaliter verwelkomen op een dag. Met gemiddeld 25.000 vierkante meter per winkel zetten vijftig klanten per keer nog steeds weinig zoden aan de dijk’’, benadrukt het woonwarenhuis.