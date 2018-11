‘Hypotheekadviseurs laks met zorgplicht ’

Consumenten rekenen erop dat een hypotheekadviseur ze op de hoogte brengt en adviseert over relevante veranderingen op de hypotheekmarkt. In de praktijk blijken maar weinig adviseurs dat daadwerkelijk te doen, constateert Vereniging Eigen Huis op basis van een tevredenheidsonderzoek onder 1100 huiseigenaren.



In het onderzoek zegt iets meer dan de helft van de huiseigenaren tevreden te zijn over zijn adviseur. Een kleine meerderheid heeft na het afsluiten van de hypotheek wel eens contact met zijn hypotheekadviseur. In bijna 80 procent van de gevallen gebeurt dat op initiatief van de huiseigenaar.



Al met al een heel magere score, vindt de belangenvereniging van huizenkopers. Vooral omdat vrijwel iedere huizenkoper vroeg of laat te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie of nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies. Huiseigenaren lopen daardoor kansen mis om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren, stelt VEH.



,,Adviseurs weten bijna alles van hun klanten en beschikken over een veelheid aan analysetools. Maar daar doen ze maar weinig mee’’, zegt Rob Mulder van Eigen Huis. Als het aan VEH ligt, komt daar verandering in. De belangenclub doet een oproep aan de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om duidelijk te maken wat klanten precies mogen verwachten van hun adviseur gedurende de looptijd van hun hypotheek.