Huren vrije sector blijven stijgen

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van makelaarsvereniging NVM en belangenbehartiger van vastgoedmanagers VGM. De vierkantemeterprijs nam in het tweede kwartaal van 2017 toe tot 10,76 euro. Een stijging van 2,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In de grote steden met een laag aanbod en een oververhitte koopwoningenmarkt, liggen die prijzen nog hoger. Amsterdam spant de kroon met een gemiddelde huurprijs van 18,42 euro per vierkante meter, 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook in Rotterdam (12,25 euro), Den Haag (11,25 euro) en Utrecht (11,01 euro) zijn huurders duurder uit dan gemiddeld.

Utrecht kent wel een prijsdaling met ruim een vijfde. De twee brancheorganisaties NVM en VGM - die gezamenlijk een marktaandeel hebben van 50 procent - schrijven die toe aan een verschuiving van het dure centrum van de stad naar de goedkopere wijk Leidsche Rijn.

Provincies

Van alle provincies kennen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nog steeds de hoogste huren. In Friesland zijn huurders het goedkoopst uit. De sterkste huurstijging (ruim 16 procent) deed zich in de tweede helft van 2017 voor in Flevoland, de sterkste daling (bijna 9 procent) in Utrecht. De enige andere provincie waar huren in de vrije sector per vierkante meter goedkoper werd, is Groningen (min 0,8 procent).

Bouwproductie

De nieuwste stijging is het gevolg van een tekort aan huurwoningen in het middeldure segment, met huren tussen de 700 en 1.000 euro per maand, aldus NVM en VGM. De brancheorganisaties wijzen erop dat er te weinig nieuwbouwwoningen zijn en dat het huuraanbod in de vrije sector onvoldoende divers is.