Huizenmarktdeskundige: ‘Dit gaat echt niet goed’

Jongeren en mensen met middeninkomens kopen op steeds latere leeftijd hun eerste huis. Er is zo weinig aanbod en de huizenprijs is zo hoog dat ze weinig keus hebben. ,,Dit is echt heel verontrustend.’’

,,Nee, het is niet dat jongeren of middeninkomens niet meer de behoefte voelen om een huis te kopen”, benadrukt Peter Boelhouwer, hoogleraar en woningmarktexpert van de TU Delft. Waar het probleem volgens hem in zit, is de betaalbaarheid van woningen. Of liever: de onbetaalbaarheid ervan.



De woningmarktdeskundige illustreert het met een treffend voorbeeld. ,,Mensen met een middeninkomen van rond de 38.000 euro bruto kunnen met 4,5 keer hun eigen inkomen zo’n 180.000 euro financieren. Kijk op Funda wat je voor dat geld kunt kopen. Voor een rijtjeshuis in Zoetermeer, gebouwd in de jaren tachtig en slecht geïsoleerd, wordt al zomaar 250.000 euro tot 300.000 euro gevraagd. Wat moet je dan hé?!”



Hoewel de prijsstijging van woningen de afgelopen tijd ietsjes is afgevlakt, houdt hij nog altijd stevig aan. Op jaarbasis bedraagt die, aldus de woningmarktrapportage van de TU Delft die vandaag uitkomt, 8 procent. Dat brengt de gemiddelde huizenprijs op 294.000 euro, dat is bijna 20 procent boven het niveau van medio 2008.

Quote Je ziet dat ze steeds later een huis kopen Peter Boelhouwer, woningmarktexpert

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de prijzen de afgelopen jaren helemaal extreem hard gestegen. Sinds 2013 steeg de gemiddelde prijs in die vier steden met liefst 50 tot 75 procent. Die stijging heeft duidelijk een keerzijde: het aantal woningverkopen loopt hard terug. Kwam het aantal woningverkopen eind vorig jaar uit op ruim 40.000, het vorige kwartaal is dat gedaald naar 32.800. ,,De daling die we nu zien is echt fors”, stelt Boelhouwer.

Zorgelijk

Nóg zorgelijker vindt hij de ontwikkeling in de nieuwbouw. Daar daalt het aantal woningverkopen harder en is de gemiddelde prijs helemaal torenhoog. Zo zijn er in het vierde kwartaal van vorig jaar een kleine 7.600 nieuwe koopwoningen verkocht ten opzichte van ruim 8.100 woningen in het derde kwartaal van 2018. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017 is de daling zelfs 18 procent. Voor een nieuwbouwhuis wordt nu gemiddeld zo’n 367.000 euro betaald.

,,Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en opgeleverde woningen op kwartaalbasis staan in de laatste drie jaar echt niet in verhouding tot de aantallen in de beginjaren van deze eeuw én ook niet tot de behoefte voor de komende jaren”, reageert Boelhouwer.

Doorstromers

Dat er nog wel woningen worden verkocht, is vooral te danken aan de doorstromers die de overwaarde van hun huidige woning gebruiken voor hun nieuwe huis. Maar ook voor die groepen is de keuze redelijk beperkt. Volgens de woningmarktrapportage heeft een woningzoekende nu keuze uit iets minder dan 4 woningen. Ronduit krap, beaamt de woningmarktdeskundige.