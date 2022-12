Huizenmarkt koelt verder af: gemiddeld huis afgelopen maand bijna 5000 euro in prijs gezakt

In november lagen de prijzen van koopwoningen nog wel 4,9 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Maar dat is de laagste prijsstijging op jaarbasis in ruim zes jaar. Een maand eerder bedroeg de stijging nog 7,8 procent.

De gemiddelde prijs van een woning bedraagt volgens de laatste cijfers 423.124 euro, bijna 5000 euro minder dan een maand eerder. Volgens het Kadaster verwisselden in november 15.146 woningen van eigenaar, bijna 6 procent minder dan vorig jaar. Tot en met november zijn er dit jaar 171.767 huizen verkocht. Dat is ruim 16 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De huizenprijzen staan al maanden onder druk, vooral als gevolg van de opgelopen hypotheekrente. Daardoor kunnen mensen nu minder lenen. Daarbij is de koopkracht van mensen afgenomen als gevolg van de hoge inflatie.

Verdubbeld

De prijzen van koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus dit jaar. Daarna zijn de prijzen vier maanden op rij gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de prijzen nu nog altijd bijna verdubbeld (plus 95 procent).

Volgens Makelaarsland versnelt de afkoeling op de woningmarkt nu ook in de grote steden. “Waar de grote steden zich lange tijd weinig aantrokken van afkoeling op de woningmarkt, is nu ook daar een kentering zichtbaar. Het overbieden neemt behoorlijk hard af sinds de zomer”, constateert de makelaarsorganisatie.

Ook het aantal bezichtigingen daalt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, voor de negende maand op rij. “Vorig jaar was zo’n extreem jaar op de woningmarkt. Die gekte verdwijnt nu wat naar de achtergrond, omdat de koper door de gestegen rente en energiekosten simpelweg minder kan en wil lenen. Verkopers zullen daar ook aan moeten wennen”, stellen de makelaars.

