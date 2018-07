Huizengekte: bekijk hier de prijzen bij jou in de buurt

Volgens de nieuwste cijfers van de NVM-makelaars wisselden in de periode april tot en met juni bijna 39.000 woningen van eigenaar. Dit is zo'n 11 procent minder ten opzichte van vorig jaar. Onderwijl zijn sinds 2014 de gemiddelde woningprijzen onophoudelijk gestegen.

Als we de makelaars mogen geloven, dan gaat de prijs van een gemiddelde koopwoning begin volgend jaar door de grens van 300.00 euro heen. De prijsstijging blijkt nu al onder appartementen veruit het hoogst, met een plus van ruim 16 procent. De eengezinswoningen noteren plussen van 7,3 procent tot 8,6 procent.

Zo'n beetje in heel Nederland is er sprake van een krappe woningmarkt. Niet alleen veel steden in de Randstad, maar ook delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn inmiddels verhit. Eigenlijk is er voor huizenzoekers alleen in het door aardbevingen geplaagde Noordoost-Groningen nog een ruime keus.