Huis van het gas af? Dat is dan 1500 euro meneer Niemann

De boodschap van kabinet-Rutte III is duidelijk: de gaskraan moet dicht . Ook alle huizen moeten voor 2050 gasvrij zijn. Maar wie dat nu al wil, moet flink in de buidel tasten, ontdekte Bert Niemann uit Velp toen hij het uitzocht.

Dat de 62-jarige Velpenaar thuis van het gas af wil, heeft vooral een financiële reden. ,,Ik gebruik gas alleen om te koken, de warmte in onze flat wordt centraal geregeld. Uit de meterstanden blijkt dat ik 3 kubieke meter gas per maand verbruik. Á 60 cent per kuub, maakt 1,80 euro per maand.’’

Het probleem, zo zegt Niemann, zit 'm in de leveringskosten. ,,Nuon brengt mij voor de levering van gas, of je nou verbruikt of niet, 182 euro per jaar in rekening. Als ik dat terugreken naar mijn afname, dan kost elke kuub mij 7,50 euro. Dat is duur koken!’’

Dik betalen

Quote De bestaande woningen met gas moeten dik betalen om er vanaf te komen Bert Niemann Vooruitlopend op een gedwongen overstap naar een andere energiebron, wilde de Velpenaar uitzoeken wat het hem zou kosten om op inductie te gaan koken. ,,Uiteindelijk kom je bij netbeheerder Liander uit. Dan blijkt er extra stroom aangelegd te moeten worden, om zo'n elektrische kookplaat te kunnen gebruiken. Er moet een aparte fornuisgroep in de meterkast komen, voor 100 euro, en dan moet-ie nog gemonteerd worden. Alleen al de gasmeter afsluiten en weghalen zou me ruim 600 euro kosten. Voor minder dan 1500 euro krijg ik het allemaal niet voor elkaar.’’



Een alternatief voor het afsluiten van de gasmeter is het verzegelen ervan, zo kreeg de Velpenaar te horen. Dat kost 120 euro per jaar. ,,Dus ik moet óf 10 euro per maand betalen om geen gas af te nemen, of ik moet betalen om definitief van het gas af te komen.’’



Het schrikt de 62-jarige in ieder geval flink af. ,,Dagelijks hoor je dat we van het gas af moeten. Er worden woningen gebouwd zonder gasaansluiting. Maar de bestaande woningen met gas moeten er dik voor betalen om er vanaf te komen. Typisch dat je voor het niet meer willen gebruiken, moet betalen.’’

Rechtvaardig

Particulieren die nu al van het gas af willen, moeten dit zelf betalen, erkent een woordvoerder van Liander. ,,Wij verwijderen op verzoek de complete aansluiting; de aansluitleiding, de meter en de netkoppeling, en brengen daarvoor een standaardtarief van 605 euro in rekening. Als we dit niet zouden doen, dan moeten deze kosten worden opgebracht door alle andere klanten van Liander. Dan betalen de mensen met een gasmeter voor het verwijderen van de gasmeter bij andere klanten. Dat is in onze ogen niet rechtvaardig en niet wenselijk.’’