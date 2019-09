Hudson’s Bay laat weinig los over toekomst panden: ‘Er moet snel duidelijkheid komen’

Volledig scherm Op de deur van een aantal winkels hing gisteren een briefje met de tekst: ‘wegens een technische storing is onze winkel vandaag, 19 september, gesloten’. © ANP Hudson’s Bay sluit voor het einde van het jaar de deuren van zijn vijftien filialen in Nederland. ,,Er is bij niemand paniek, omdat we al wisten wat er kwam. Maar we willen nu wel informatie en mogelijke oplossingsrichtingen”, aldus Lokerse. ,,Het zou Hudson’s Bay ook sieren als ze aan de vastgoedeigenaren, die ze na het omvallen van V&D met rooskleurige visies aan boord haalden, komen uitleggen wat er fout is gegaan.”



De panden zijn langjarig gehuurd door Hudson’s Bay, met een huurgarantie. Momenteel staat van die garantie nog 400 miljoen euro uit. ,,We gaan natuurlijk in gesprek met de vastgoedeigenaren en andere partijen”, aldus een woordvoerder van Hudson’s Bay eerder al. Lokerse houdt geen rekening met een strijd tussen de vastgoedeigenaren en Hudson’s Bay. ,,Als je in Nederland afspraken maakt, dan houd je je daaraan.”



Volgens Lokerse is het heel zuur voor de eigenaren, veelal pensioenfondsen, die tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in de panden na de ondergang van V&D en voor de komst van Hudson’s. ,,Er is niet één oplossing voor alle vijftien panden. Het vinden van de beste oplossingen vraagt om maatwerk en creativiteit.”



Gemeentes kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld flexibel te zijn met bestemmingsplannen. De kwaliteit van het vastgoed dat nu leeg zal komen is overigens volgens Lokerse vele malen beter dan ten tijde van de ondergang van V&D. Ook staat de retailmarkt als geheel er beter voor dan in 2016.

1400 medewerkers

Er werken circa 1400 medewerkers bij Hudson's Bay, die nu hun baan verliezen. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd ‘intensief samengewerkt met de ondernemingsraad en de bonden over een sociaal plan’ voor het personeel. Daarover is overeenstemming bereikt, beaamde Jacqueline Twerda van vakbond CNV gisteren. Ze spreekt van een ‘meer dan net’ sociaal plan waar andere bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen. ,,Alle medewerkers die voor 1 september al in dienst waren bij Hudson’s Bay krijgen een ontslagvergoeding. Dat is uitermate netjes, want Hudson’s Bay is dat wettelijk niet eens verplicht. Mensen krijgen de gelegenheid om onder werktijd bij andere bedrijven te solliciteren. Daarvoor krijgen ze zelfs een kilometervergoeding. En Hudson’s Bay zal ook nog een banenmarkt organiseren.”

Twerda heeft wel een idee waar het personeel heen zou kunnen. ,,Vanuit de horeca is veel interesse, maar ook andere retailbedrijven kunnen personeel gebruiken.” Voor verschillende Hudson’s Bay-medewerkers is het de tweede keer op rij dat ze zonder werk komen te zitten, na het eerdere faillissement van V&D in 2016. ,,Ik kan me voorstellen dat die mensen in een andere sector aan de slag willen.”

Verrassing

Het vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland komt niet echt als een verrassing. Onlangs zei een bestuurder van vakbond CNV op basis van een brief al dat dit stond te gebeuren. CNV Vakmensen was toen niet echt te spreken over de manier waarop Hudson’s Bay met het personeel communiceert. ,,Ze moeten op de hoogte gebracht worden.”

Tot zeer recent werd vanuit Hudson’s Bay gezegd dat er nog geen definitieve beslissing was genomen over de activiteiten in Nederland. ,,Er is een kans dat we winkels sluiten, maar de definitieve beslissing is er nog niet. Het proces loopt”, zei het hoofd Investor Relations van Hudson’s Bay Company daarover.

Winkelstraten

Het van oorsprong Canadese Hudson’s Bay dacht even de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap te kunnen overnemen, maar dat is nu dus definitief mislukt. Na het omvallen van V&D werden in de zomer van 2017 de eerste filialen geopend.

De warenhuisketen had aanvankelijk het plan om twintig winkels te openen, maar toen de geluiden over lage bezoekersaantallen en rode cijfers al flink de ronde deden, werd dat aantal teruggeschroefd en verkondigde het bedrijf zich te willen ‘concentreren op de vijftien steden’.