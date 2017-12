Hudson's Bay gaat op goedkopere toer

Dat zei directeur Edo Beukema van de Canadese keten vanochtend in Het Financieele Dagblad. ,,Klanten vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere prijzen. Dat is één van de dingen die we vanaf januari gaan veranderen.''

Hudson's Bay heeft de afgelopen maanden tien warenhuizen in Nederland geopend, in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zwolle, Tilburg en Maastricht. Al vrij snel bleken de bezoekersaantallen tegen te vallen. Datzelfde gold voor de omzet.

Het concern gaat nu per winkel kijken welke aanpassingen nodig zijn. Eerder concludeerde data-analysebureau Whooz al dat een aantal locaties niet rendabel zijn.

Onder druk

Het beursgenoteerde concern staat al langer onder druk. Hudson's Bay kampt met een grote schuldenlast. Onder druk van de morrende aandeelhouders deed het bedrijf al zijn iconische winkelpand op Fifth Avenue in New York van de hand. Dat leverde 730 miljoen euro op.

Een flink bedrag, maar nog lang niet genoeg om de miljardenschuld te verlichten. Activistische aandeelhouders zien het liefst dat het winkelbedrijf zich helemaal uit Europa terugtrekt en zijn koers verlegt naar een vastgoedbedrijf.

Beukema benadrukt dat dit echt niet aan de orde is. ,,Niet de hele keten gaat op de schop'', reageert hij in het FD. En: ,,Ik ben absoluut niet ontevreden. Het publiek is er en de laatste tijd zien we dat er flink meer verkocht wordt. De eerste weken kwamen mensen vooral kijken.''

Het warenhuis wil komend jaar nog warenhuizen openen in Amersfoort, Haarlem, Amstelveen en Enschede. Hudson's Bay mikt op 2019 als openingsjaar in Utrecht.