Hudson’s Bay-discounter Saks Off 5th vertrekt uit Nederland

Behalve in Nederland worden ook de winkels gesloten in het Duitse Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Stuttgart, Wiesbaden, Heidelberg gesloten. De winkels blijven nog uiterlijk tot eind juni open en geven tot die tijd extra kortingen van 30 tot 40 procent.



Saks Off 5th opende september 2017 in Rotterdam zijn eerste winkel in Nederland, in de kelder van de Hudson’s Bay. Later volgde het tweede filiaal in Amsterdam. Het vertrek uit Nederland komt niet helemaal als een verrassing: recent maakte Hudson’s Bay bekend dat het in de Verenigde Staten 20 zaken van Saks Off 5th sluit.