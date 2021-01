Houd je geld in de gaten: vier methoden om financieel overzicht te houden

Hoe weet je of je genoeg inkomsten hebt om alle uitgaven te dekken en wellicht nog wat over te houden? Het antwoord: zorg voor een goed overzicht. ,,Het bijhouden van geldzaken kan helpen om financiële problemen te voorkomen’’, zegt Gabriëlla Bettonville, woordvoerder van Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Zeker in januari is het verstandig om voor de rest van het jaar vooruit te kijken. ,,Want dit is de maand waarin bedragen vaak veranderen, zoals van je loon, je zorgverzekering, abonnementen en contributies van sportverenigingen.’’