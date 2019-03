Hornbach wil minstens 20 bouwmarkten in Nederland

In Nederland ging de omzet voor het vierde jaar op rij met dubbele cijfers omhoog. In Nederland heeft Hornbach inmiddels veertien vestigingen na de opening van een nieuwe zaak in Zwolle vorig jaar. Dit jaar wil het bedrijf een nieuwe locatie openen in Duiven. Op de planning staan ook nieuwe locaties in Almelo, Apeldoorn, Enschede, Nijmegen en Rotterdam. Hornbach heeft de ambitie door te groeien tot 20 à 25 vestigingen in Nederland. Hornbach telt 158 bouwmarkten en tuinwinkels in negen Europese landen, waarvan 97 in thuismarkt Duitsland. Het ruim 140 jaar oude beursgenoteerde familiebedrijf is ook actief met groothandel in bouwmaterialen.