Horeca vreest man met de hamer: ‘Er komt een giftige cocktail vol tegenslag aan’

Recessie dreigt: Nederland­se economie in derde kwartaal gekrompen

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal gekrompen. Dat leidt tot zorgen over een naderende recessie. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ziet onzekerheden, maar waarschuwt ook voor paniek: ,,Laten we onszelf niet een recessie in praten.’’

15 november