Honderden klachten tegen ING om salaris topman Hamers

De grote maatschappelijke ophef rond Hamers, sinds 2013 topman van ING, is duidelijk merkbaar op de Eerlijke Bankwijzer. Trekt de website normaliter slechts 200 bezoekers, donderdag waren dat er 7.000.



Via de Eerlijke Bankwijzer werden bovendien in één dag 225 klachten ingediend over ING. Dat is tien keer meer dan het totaal aantal klachten op een gemiddelde dag. En het einde lijkt nog niet in zicht, zegt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. De klachten zijn direct doorgestuurd naar de bank.



Ook op sociale media zoals Twitter en Facebook is er veel commotie rond de salarisverhoging van 50 procent voor Hamers. De topman gaat jaarlijks 3 miljoen euro verdienen.



Bonusbeleid

Volgens president-commissaris Jeroen van der Veer, speelt Hamers in de eredivisie, maar wordt hij afgescheept met een Jupiler League salaris. Dat zei de oud-baas van Shell eerder in het FD.



